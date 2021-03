ein Kardinal gibt sich entschlossen. Am 18. März werde ein Gutachten zum Umgang des Kölner Bistums mit Missbrauchsfällen veröffentlicht und darin Verantwortlichkeiten klar benannt. Danach stelle sich "sofort" die Frage nach personellen Konsequenzen, denn Vertuschung und Mauschelei dürfe es nicht mehr geben. All das kündigte Rainer Maria Woelki am Sonntag über den Bistumssender Domradio an - und dann sprach er noch dies: Er sei als Bischof und Christ zutiefst davon überzeugt, dass nur die Wahrheit befreien könne von den Schatten der Vergangenheit.