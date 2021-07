Nicht zuletzt sind natürlich die Opfer zu nennen, die vermutlich trotz noch so harter Urteile jetzt anders weiter leben müssen, als sie es ohne den Missbrauch gekonnt hätten. Auch, dass die vier Männer, die heute für zehn bis 14 Jahre in Haft geschickt wurden anschließend in die Sicherungsverwahrung sollen, hilft den Opfern wahrscheinlich nur bedingt. Der einzige Funke Hoffnung, der bei mir an Tagen wie diesen bleibt, ist, dass unsere Berichterstattung über solche Fälle abschrecken könnte: Dass sich solche widerlichen Taten nicht wiederholen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.