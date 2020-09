Mit Spannung in den Feierabend: Wenn Sie Ablenkung brauchen, kann ich Ihnen die deutsch-belgische Drama-Serie "Missing Lisa" empfehlen. Fünf Jahre nach Lisas Verschwinden auf einem Fernwanderweg gehen ihre Freunde und Familie selbst auf Spurensuche. Was ist mit Lisa passiert? Die gesamte erste Staffel finden Sie ab heute in unserer Mediathek: