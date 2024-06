Update am Morgen: Regierungschefs, Migration, Achtelfinale

Während die deutsche Elf am Vorabend das erste Etappenziel Achtelfinale vorzeitig erreicht hat, wird es heute in Gruppe C spannend. Am Nachmittag treffen Slowenien und Serbien aufeinander. Um 18 Uhr treten in derselben Gruppe England und Dänemark in Frankfurt/Main gegeneinander an - mit royalem Beistand: Erwartet werden Dänemarks König Frederik X. und der britische Regent Prinz William. Die Engländer könnten mit einem Sieg den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen (live in ZDF).