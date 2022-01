wenn Sie zum Beispiel in Bochum leben oder in Wuppertal, Chemnitz, Bonn, Münster, Mannheim, Karlsruhe, Wiesbaden oder Magdeburg, dann wird sich in rund drei Wochen Ihre komplette Stadt an einem einzigen Tag infizieren. Jedenfalls statistisch gesehen, denn es sind alles Städte mit weniger als 400.000 Einwohnern – und so viele Menschen wird Omikron Mitte Februar in Deutschland an jedem einzelnen Tag infizieren.