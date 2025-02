Update am Abend: München, Vance und Wal-Bekanntschaft

ja, die Europäer müssten ihre Verteidigung stärken, das sei schon wichtig in einem gemeinsamen Bündnis. So weit, so erwartbar. Besorgt aber sei er vor allem "wegen der Gefahr von innen" und dass sich Europa von "grundlegenden Werten zurückziehen könnte", mahnt US-Vizepräsident J.D. Vance am Nachmittag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er zählt auf: Die Redefreiheit in Europa sei auf dem Rückzug, für Brandmauern populistischer Parteien gebe es "keine Berechtigung. Auch müsse Europa mehr gegen illegale Migration tun - es sei das wichtigste Thema für die Menschen. All das sei viel besorgniserregender als Bedrohungen von außen - etwa durch Russland oder China.