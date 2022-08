Update am Morgen : Eiserne Lady II.

Baerbock nimmt an Atomwaffen-Konferenz der UN teil: Annalena Baerbock nimmt in New York an der Generaldebatte zum Auftakt einer fast vierwöchigen Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrertrags teil. Dieser mehr als 50 Jahre alte Vertrag, dem 191 Länder beigetreten sind, bildet die Grundlage für atomare Abrüstung weltweit. Für Baerbock ist die Konferenz der Auftakt einer dreitägigen Reise in die USA und nach Kanada.