Dem Part mit den Spielen hat Corona in diesem Jahr jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Anstatt glücklich, fahnenschwenkend in Schwarz-Rot-Gold die Fußball-Nationalmannschaft bei der EM anzufeuern, ziehen einige Deutsche in diesem Sommer lieber in Schwarz-Weiß-Rot durch Berlin und klagen über die Corona-Politik.