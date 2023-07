Update am Morgen : Wie groß ist der Zusammenhalt in der Nato?

Ablesen lässt sich dies wohl vor allem am Umgang mit der aus Sicht vieler zentralen Frage: ob die Nato der Ukraine jenen konkreten Fahrplan für eine künftige Mitgliedschaft präsentieren wird, nach dem sich das geschundene Land so sehr sehnt. Just vor Beginn des Gipfels erscheint dies mehr als fraglich. Mit ziemlicher Sicherheit lässt sich dagegen sagen: Jeder noch so feine Riss im Zusammenhalt dürfte von Putin und seinen Troll-Armeen ausgeschlachtet werden. Es lohnt also genau hinzuschauen, wie und wohin sich die Nato in den nächsten 36 Stunden bewegt. Ich empfehle dazu ZDFheute, unsere ZDF-Nachrichtensendungen und Frontal, wo ab 21 Uhr auch die Frage behandelt wird, was der Nato-Gipfel für den Fortgang des Krieges bedeuten kann.