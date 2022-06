Update am Morgen : Und schon das nächste Gipfeltreffen

2.857 - so viele Kilometer Länge misst die Donau und ist damit nach der Wolga der zweitlängste Fluss in Europa. Um das Bewusstsein für die Bedeutung des Lebensraums Donau zu schärfen, wird jedes Jahr am 29. Juni der internationale Donautag begangen. Über 674 Kilometer fließt die Donau durch Deutschland, von der Quelle bei Donaueschingen bis nach Passau. Auch in Deutschland gibt es in den kommenden Tagen Feste zu Ehren des Flusses, z.B. in Ulm und Neu-Ulm.