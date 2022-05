Update am Morgen : Trauriger Jahrestag für den Frieden

Scholz spricht beim Katholikentag: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist um 11 Uhr prominenter Gast des Katholikentags in Stuttgart. Er nimmt an der Veranstaltung "Deutschlands Politik in unsicheren Zeiten" teil. Dabei dürfte es unter anderem um die Folgen des Kriegs in der Ukraine gehen. Im Anschluss findet eine zentrale Friedenskundgebung unter dem Motto "Solidarität mit den Menschen in der Ukraine" statt.