Ebenfalls im Programm: Markus Lanz, der in seiner Talkshow ebenfalls auf die Lage in den USA schaut, außerdem geht es um das Ergebnis der Kommunalwahl in NRW. Zu Gast sind Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, Journalist Olaf Sundermeyer und aus den USA zugeschaltet Elmar Theveßen. Der Leiter des ZDF-Studios Washington gibt seine Einschätzung zur Lage in den USA und erzählt von seinem Roadtrip durch ein zerrissenes Land. Live um 23:30 Uhr im ZDF und in der Mediathek.