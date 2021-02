Sterblichkeit nach Impfung - Was ist bekannt? In Norwegen sind 23 Menschen nach einer Corona-Impfung gestorben, in einem Pflegeheim am Bodensee elf. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Tod und Impfung? Dieser Frage ist meine Kollegin Katja Belousova vom ZDFheuteCheck nachgegangen - und hat spannende Antworten gefunden.