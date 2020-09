Die Giftspur weist zu ihm. Die Bundesregierung sprach gestern von einem "zweifelsfreien Nachweis", dass Alexej Nawalny, der seit zwölf Tagen in der Charité im Koma liegt, mit Nowitschok vergiftet worden sei. "Er sollte zum Schweigen gebracht werden", sagte Bundeskanzlerin Merkel und verurteilte den Anschlag "aufs Allerschärfste". Es stellten sich jetzt "sehr schwerwiegende Fragen", die nur die russische Regierung beantworten könne und müsse. So also klingt es höchstamtlich, das "Putin, hilf!" Das ist die diplomatisch kaum verschlüsselte Ansage: "Putin wusste es wohl, und wir wissen das jetzt."