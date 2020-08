Erst zwei Jahre ist es her, dass Hollywood den ewig jungen Stoff von "A Star Is Born" zum dritten Mal neu verfilmte - in der aktuellen Version mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Das Original "Ein Stern geht auf" stammt aus dem Jahre 1937: Darin spielt Janet Gaynor das Mädchen vom Lande, das eine Karriere in Hollywood anstrebt - und dies mit Hilfe eines von Fredric March gespielten Filmstars auch schafft. Doch zu welchem Preis? (Sehen Sie das Original von 1937 in der Arte-Mediathek)