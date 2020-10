die zweite Corona-Welle, obwohl sie fast jeder hat kommen sehen, trifft nicht wirklich auf eine Welt, die auf sie vorbereitet ist. Das zeigt schon ein kurzer Blick in den Nachrichtenticker rund um das Virus: Der für November geplante EU-Gipfel in Berlin wird wegen Corona abgesagt. Persönlicher Kontakt müsse vermieden werden. Gleichzeitig plant der Fußballverein Union Berlin weiter Spiele mit bis zu 5.000 Zuschauern im Publikum. In Frankreich gelten in Paris und acht anderen Großstädten ab Samstag wieder Ausgangssperren, in Berlin wurde dagegen die neue Sperrstunde ab 23 Uhr vom Verwaltungsgericht gekippt. Und in Hamburg wird genau diese Sperrstunde jetzt erst eingeführt. Wer soll da noch durchblicken?