Update am Abend: Neuwahlen, Trumps Minister, Sieg für Shell

Gestern um 11:11 Uhr haben in Deutschland Tausende Narren und Jecken die "fünfte Jahreszeit" eingeläutet. Bevor die Karnevalssession am Aschermittwoch (5. März) endet, werden wir voraussichtlich die Zusammensetzung des neuen Bundestags kennen: Die SPD und die CDU haben sich auf den 23. Februar als Wahltermin geeinigt. Aktuell deutet alles darauf hin, dass die Laune am Fastnachtswochenende bei den Unions-Anhängern und ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz am besten sein wird.