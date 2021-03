Der niederländische Premierminister Mark Rutte gilt bei der Wahl in unserem Nachbarland als haushoher Favorit, es wäre seine vierte Amtszeit. Nur Viktor Orban und Angela Merkel regieren länger in der EU. Und die CDU in Deutschland wird sicher interessiert verfolgen, wie es Mark Rutte schafft, sich an der Macht zu halten. Kämpft man doch selbst mit einem ramponierten Image als Regierungspartei in der Pandemie und den Folgen der Maskenaffäre.