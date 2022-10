Update am Morgen : Showdown in Hannover

Kaum eine Landtagswahl der letzten Jahre war so geprägt von der Bundespolitik. Energiesicherheit und Energiepreise, das ist das, was die Menschen in Niedersachsen in diesen Tagen umtreibt. Rückenwind aus Berlin bekommen SPD, Grüne und FDP bei diesem Thema derzeit kaum. Denn der Ampel-Schlingerkurs in Sachen Gasumlage, Gaspreisbremse und Entlastungspaketen kommt bei den Wählerinnen und Wählern nicht gut an. Alles dauert viel zu lange. Näheres zur Gaspreisbremse sollen wir erst am Montag erfahren. Einen Tag nach der Niedersachsen-Wahl. Zufall?