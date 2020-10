nach dem Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr auch der Chemie-Nobelpreis nach Deutschland, zumindest ein bisschen: Preisträgerin Emmanuelle Charpentier ist aktuell Leiterin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Sie erhält den Preis zusammen mit der US-Amerikanerin Jennifer Doudna für die Forschung an der sogenannten Genschere Crispr/Cas9 zur Veränderung von Erbgut.