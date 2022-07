jetzt also läuft er, der Countdown für den befürchteten Gas-Stopp. Die jährlichen Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 beginnen - und ab dem heutigen 11. Juli tickt der Countdown zehn Tage lang. Wenn danach nichts passiert, dann passiert ganz viel. Will sagen: Wenn Russland den Gashahn einfach weiter geschlossen lässt, dann - so die Sorge nicht weniger Kassandra-Rufer - setzt sich hierzulande eine Kaskade in Bewegung, an deren Ende eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe stehen könnte.