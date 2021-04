Rede an die Nation: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Bevölkerung zu Impfungen gegen das Coronavirus aufgerufen. "Lassen Sie sich bitte impfen", sagte der Kremlchef in seiner Rede an die Nation in Moskau. Das mit dem Impfen klappt in Russland bisher nämlich nicht so richtig (siehe auch die "Zahl des Tages"). Weiteres Thema in Putins Rede: Die Warnung an das Ausland die "roten Linien" des Landes zu überschreiten.