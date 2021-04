Klassische Rollenbilder halten sich hartnäckig in unserer Arbeitswelt. Gesellschaftlich geprägte Stereotype bestimmen noch immer maßgeblich die Berufswahl von Frauen und Männern. Ist das so? Muss das so sein? Bleibt das so? 37 Grad macht's diese Woche zum Thema: "Weil sie's kann - Frauen erobern Männerdomänen".