Und die andere Windstille herrscht bei Olaf Scholz und der SPD in Berlin. Da allerdings dürfte sie als Gegenwind gewertet werden. Die SPD hatte sich ja selbst gepriesen, dass sie frühzeitig ihren Kanzlerkandidaten benennt - natürlich in der Hoffnung, dass er in dieser herausgehobenen Position der schwächelnden Partei ein Plus an Zuspruch bringen würde. Das aber scheint nicht zu gelingen. Die bisherigen bundesweiten Umfragen hatten ja schon die Qualität von Windstille. Aber wenn die SPD in ihrem einstigen Kernland nicht mal mehr 25 Prozent holt - dann sind die Aussichten für ein angestrebtes rot-rot-grünes Bündnis im Bund sehr überschaubar.