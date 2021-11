Es ist viel passiert in diesen zehn Jahren. Es gab 13 Untersuchungs-Ausschüsse in Sachen NSU. Vieles wurde aufgeklärt, einiges nicht. Mittäterin Beate Zschäpe wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch die bittere Bilanz dieser zehn Jahre ist auch, dass die rechte Gewalt in Deutschland weiter auf dem Vormarsch ist. Halle, Hanau und der Mord an Walter Lübcke sind nur Spitzen des Eisbergs. Die Politik muss mehr gegen rechte Gewalt tun. Sie ist nicht auf dem rechten Auge blind. Aber sie muss endlich die Lupe zur Hand nehmen.