In den Vorabdrucken im "Spiegel" und im "New Yorker" kann man lesen, wie eindringlich Obama formuliert. Schon seine Autobiographie über seine Herkunft war von literarischer Kraft. "Dreams from My Father" ("Ein amerikanischer Traum") erschien 1995, bevor er in die Politik ging. Auch seinem neuen Buch attestiert die New York Times "wunderschöne Prosa". Und: es sei ein "ehrlicher Bericht eines anständigen Mannes".