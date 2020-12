Obdachlosigkeit ist jeden Winter ein Thema. Jedes Jahr sterben in Deutschland Menschen in eisigen Nächten. Doch in diesem Jahr kommt Corona dazu. Deswegen wollen wir heute im ZDF-Morgenmagazin Obdachlosigkeit zum Thema machen. Unser Reporter Alexander Eschment meldet sich drei Mal während unserer Sendung live aus der Stadtmission in Berlin (im ZDF um 6:10 Uhr, 7:10 Uhr und um 8:10 Uhr).