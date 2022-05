Update am Morgen : Obdachlose - unsichtbar und ungezählt

für viele obdachlose Menschen hat der Mai so gar nichts von einem Wonnemonat. Ende April schließen in den Metropolen die meisten Einrichtungen der Kältehilfe. In Berlin stehen dann beispielsweise nur noch circa 200 bis 300 Übernachtungsplätze bereit. Dabei leben in der Hauptstadt etwa 10.000 Menschen auf der Straße, so Schätzungen von Hilfsorganisationen. Eine offizielle Statistik für Wohnungs- und Obdachlose gibt es nicht - weder in Berlin noch beim Bund. Die Ärmsten der Armen werden also nicht gezählt. Zählen sie auch nichts?