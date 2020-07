Das Corona-Hilfspaket läuft bald aus, die Gerichte könnten bald wieder für Räumungsklagen öffnen und das Aufschieben der Miete hilft nicht, wenn das Einkommen ausbleibt. Einige Mieter in den USA protestieren, sie wollen auf ihre Lage aufmerksam machen - ein solches Solidaritätsfest hat ZDF-Reporterin Alica Jung in Washington besucht und mit den Menschen über ihre Notlage gesprochen. Mehr lesen Sie in ihrem Text "Die nächste Krise heißt Zwangsräumungen".