Update am Abend: PKK, Wien, die Weiber sind los - der Tag

Guten Abend,

seit den 80er Jahren kämpft die verbotene kurdische Arbeiterpartei mit Waffengewalt und Anschlägen gegen den türkischen Staat, zehntausende Menschen kamen im Zusammenhang mit dem Konflikt ums Leben. Jetzt ruft der inhaftierte PKK-Anführer Abdullah Öcalan dazu auf, den bewaffneten Kampf zu beenden. "Alle Gruppen müssen die Waffen niederlegen und die PKK muss sich auflösen", heißt es in einer Erklärung. Der Aufruf könnte zu einem neuen Friedensprozess führen - ob die PKK ihm aber folgt, ist ungewiss. Die militante Gruppe ist in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation gelistet.

Durchbruch in Wien

Mehr als 150 Tage zieht sich die Suche nach einer neuen Regierung in Österreich schon hin - Rekord im Nachbarland Deutschlands. Der künftige Kanzler Christian Stocker von der ÖVP spricht von den "vielleicht schwierigsten Regierungsverhandlungen in der Geschichte unseres Landes". Noch ein Novum: Das Land bekommt seine erste Dreierkoalition. Im zweiten Anlauf verkündeten die konservative ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos am Mittag die Einigung auf ein gemeinsames Regierungsbündnis. Ein erster Anlauf war gescheitert, ebenso der anschließende Versuch, eine Koalition zwischen der rechten FPÖ und der ÖVP zu bilden.

27.02.2025 | 1:22 min

Die Einigung steht noch unter Vorbehalt - die Neos wollen am Sonntag grünes Licht von ihrer Parteibasis einholen. Inhaltlich streben die drei Parteien unter anderem an, den Haushalt zu konsolidieren und die Migrationspolitik zu verschärfen. Mit einem ausdrücklichen Bekenntnis zur EU und zu Ukraine-Hilfen schlägt die Koalition einen anderen Ton an als die FPÖ, die bei der Wahl im September stärkste Kraft geworden war. Was die künftigen Partner planen und welche Hürden es noch gibt, erklärt Benedikt Karl aus Wien:

Gene Hackman ist tot

Hollywood-Legende Gene Hackman ist gestorben. Die Polizei habe den 95-Jährigen zusammen mit seiner Frau Betsy Arakawa tot in ihrem Haus in New Mexico aufgefunden, teilte das Sheriff-Büro von Santa Fe mit. Es bestehe kein Verdacht auf ein Verbrechen, die Ermittlungen liefen noch. Auch der Hund des Ehepaares sei tot im Haus gefunden worden.

Hackman galt als großer Charakterdarsteller und einer der angesehensten Schauspieler Hollywoods. Sein Durchbruch gelang ihm mit dem Gangsterfilm "Bonnie und Clyde", für seine Rollen in "Brennpunkt Brooklyn" und "Erbarmungslos" erhielt er Oscars. Auch als ruppiger Ermittler in "Mississippi Burning" bleibt er in Erinnerung.

Bundesweit Verdi-Warnstreiks

Briefe, Flieger, Containerschiffe: Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi führen heute vielerorts zu Einschränkungen. Bei der Post bleiben fünf Prozent der Briefe liegen, am zweitgrößten deutschen Flughafen in München fällt wegen Streiks in Sicherheitskontrolle und Abfertigung ein Großteil der Flüge aus. Und auch auf der Elbe geht wenig, weil Lotsen nicht an Bord der Containerschiffe kommen.

27.02.2025 | 1:38 min

Die Weiber sind los

Schunkelnder Frohsinn, gekappte Krawatten, Zehntausende auf den Straßen: Pünktlich um 11.11 Uhr startete der Straßenkarneval in seine heiße Phase - vor allem in den Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz. Traditionell stürmen an Weiberfastnacht Frauen die Rathäuser und übernehmen das Regiment - symbolisch.

27.02.2025 | 1:00 min

Wegen der aktuellen Sicherheitslage und Anschlagsdrohungen im Netz ist die Polizei mit zahlreichen Kräften im Einsatz. "Es wird niemandem gelingen, uns Kölnerinnen und Kölner einzuschüchtern", macht unter anderem Henriette Reker klar, die Oberbürgermeisterin der Domstadt.

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Meine Freiheit ist nicht, dass ich machen kann, was ich will, sondern dass ich nicht machen muss, was ich nicht will. „ Rainhard Fendrich

Zum 45. Bühnenjubiläum und 70. Geburtstag macht sich Rainhard Fendrich selbst ein Geschenk: ein neues Album samt Tournee. Eine große Party oder eine Reise zur Feier des Tages? Nicht drin, der gebürtige Wiener steckt mitten in den Vorbereitungen für seine Tournee, die im April startet. Rund 50 Alben veröffentlichte der Musiker, mit Hits wie "Es lebe der Sport", "Macho Macho" oder Österreichs inoffizielle Nationalhymne "I am from Austria". In den 90ern moderierte er die populäre ARD-Kuppel-Show "Herzblatt".

Anfang Februar war er in der ZDF-Sendung Volle Kanne zu Gast:

05.02.2025 | 78:48 min

Tierisch

Jüngst berichteten wir, wie Biber in Tschechien dem Staat bei der Renaturierung viel Arbeit und Geld ersparen . Anders im sächsischen Bautzen: Wie es so ihre Art ist, fällen die Nager auch hier Bäume, bauen Dämme, stauen einen Bach. Die Rentnerin Petra Buess-Thiele kann dem Treiben auf ihrem Grundstück aber überhaupt nichts Gutes abgewinnen. Zwei Drittel ihres Hauses sind unterspült, die Wände feucht, das Untergeschoss ist kaum bewohnbar. Der Schaden: 150.000 Euro. Die Versicherung lehnt einen Schadensersatz ab, die Behörden sehen keine Handhabe, wie Antonia Hubert und Matthias Weidner berichten:

26.02.2025 | 5:05 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Den Weg zurück ins Weiße Haus schaffte Donald Trump auch mithilfe einiger Milliardäre aus dem Silicon Valley. Was versprechen sich Musk, Zuckerberg, Bezos und andere von diesem Präsidenten? Was treibt sie an? Diesen Fragen geht Gert Anhalt in der auslandsjournal-Doku über Trump und seine Milliardäre nach. (43 Minuten)

27.02.2025 | 43:34 min

Seit fast tausend Jahren thront sie majestätisch über dem Thüringer Wald: die Wartburg. Das Weltkulturerbe ist weit mehr als eine Touristen-Attraktion. Sie ist lebendiges Zeugnis der vielschichtigen deutschen Geschichte und ein Symbol für Freiheit, Macht und Kultur, wie die Arte-Doku über die Wartburg zeigt. (88 Minuten)

22.02.2025 | 86:37 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Thorsten Duin und das gesamte ZDFheute-Team