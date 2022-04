Mit der Großoffensive beginnt eine neue Phase in diesem Krieg: Denn Wladimir Putin will endlich einen Sieg vorweisen in seiner "Friedensmission". Nicht nur strategisch ist das für Russland wichtig, auch als Moral-Booster für seine Soldaten. Welches Grauen sie anrichten können, wenn sie nicht alles bekommen, was sie wollen, war in Butscha zu sehen. Für die Menschen im Donbass, in Mariupol, kann nur die Hoffnung bleiben, dass sich dieser Horror nicht wiederholt.