Update am Morgen : Der Preis des ukrainischen Erfolgs

Schätzungen zufolge wird jede Person in Deutschland 2022 durchschnittlich 2,2 Kilo Schokolade gegessen haben. Die Bundesrepublik ist der größte Schokoladenproduzent in der EU. Am heutigen Tag der Schokolade stehen aber nicht nur der Schoko-Konsum, sondern auch die oft miserablen Bedingungen der Kakaobäuerinnen und -bauern im Fokus. Letztere drängen in den vergangenen Jahren immer mehr in die Öffentlichkeit - und haben das Interesse an fair gehandelter Schokolade erhöht.