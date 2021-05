in Großbritannien feiern die Menschen wieder zu Tausenden ohne Masken. In Deutschland sind wir offenbar noch lange nicht so weit. Die Hoffnung auf Großveranstaltungen im alten Stil hat sich heute zumindest für die Wiesn-Fans zerschlagen. Ministerpräsident Markus Söder verkündete mehr als vier Monate vor dem geplanten Fassanstich, dass das Oktoberfest auch in diesem Jahr nicht stattfinden wird - weder für Geimpfte noch für Genese oder für Menschen mit einem negativen Corona-Test. Als "das globalste Fest überhaupt" sei die Wiesn erneut nicht machbar. Der Biergarten in der Nachbarschaft und das Online-Tasting auf Youtube müssen vorerst reichen.