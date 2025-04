Update am Abend: Profitgier, die Rente und verschmähter Wein

Guten Abend,

Wir zogen uns warm an, konnten nachts aber nicht schlafen, weil es so kalt war.

"Oldenburg hilft" ist der Name eines Vereins, der wohl systematisch Profit auf dem Rücken von Geflüchteten und Steuerzahlern gemacht hat. Wie meine Kollegen von ZDF frontal recherchiert haben, funktionierte das ungefähr so: Der Verein mietet dutzende Immobilien an, vermietet sie an geflüchtete Ukrainer weiter - und kassiert überzogene Gebühren für mängelbehaftete Unterkünfte, die größtenteils vom Jobcenter bezahlt werden.