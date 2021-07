Die Infektionszahlen steigen wieder und das bei einem Impftempo, welches in Japan alles andere als olympisch ist. In seiner Not plant Premierminister Suga offenbar, abermals den Corona-Notstand für Tokio auszurufen - bis weit in den August hinein. Bad timing! Denn in zwei Wochen sollen sie beginnen: die 32. Olympischen Sommerspiele, welche nun die 1. Quarantänischen Sommerspiele zu werden drohen.