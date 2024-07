Update am Morgen: Ein Sommer ohne Nessie und Co.

Nicht nur die Haushaltsverhandlungen, auch der Krieg in der Ukraine , das Leid in Gaza und die Qual der israelischen Geiseln legen sicher keine Sommerpause ein. Und schon gar nicht eine Olympiapause. Vielmehr reisen alle Konflikte mit nach Paris. Die Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine zum Beispiel, nehmen ihre Ängste um ihre Angehörigen an der Front mit zu den Wettkämpfen. Vielleicht ist es wieder an der Zeit, ihnen zuzuhören und genauer hinzuschauen.