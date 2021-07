6.125. So viele sogenannte Impfdurchbrüche hat das Robert-Koch-Institut seit Anfang Februar erfasst. Also mit Corona Infizierte, die bereits eine Impfung erhalten hatten. Meist verlaufen solche Fälle mild und sind zudem im Vergleich zur Gesamtzahl der vollständig Geimpften - rund 40 Millionen Menschen in Deutschland - sehr selten. Aktuell steigt die Inzidenz vor allem bei Jüngeren wieder an.