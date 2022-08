"The Games must go on", hatte IOC-Präsident Brundage nach der Tragödie im Olympiastadion verkündet. Die Spiele wurden also weitergeführt, in einer bewundernswerten Form von - heute würde man wohl sagen - Resilienz. Aber das täuschte zu lange darüber hinweg, dass Deutschland die Israelis nicht so geschützt hatte, wie es notwendig gewesen wäre. Bei der dilettantisch durchgeführten Rettungsaktion in Fürstenfeldbruck hatten Polizei und Innenminister völlig versagt.