55 Prozent. So hoch ist der russische Anteil an Gaslieferungen nach Deutschland. Deutschlands Gasversorgung hängt also zum Großteil von Lieferungen aus Russland ab. Und die Gasvorräte sind schon jetzt vergleichsweise knapp: Erdgasspeicher in Deutschland sind nur zu 37 Prozent gefüllt. Doch was passiert, wenn Russland kein Gas mehr liefert? Müssen wir dann frieren?