Am Montag ist der Himmel in einem Streifen von Hamburg über Thüringen und Sachsen bis nach Bayern meist bedeckt. Im östlichen Mittelgebirgsraum und Richtung Alpen schneit es leicht, in tiefen Lagen fällt Regen. Sonst zeigt sich auch mal die Sonne, am längsten in Mecklenburg-Vorpommern und in Nordrhein-Westfalen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus 2 Grad im Allgäu und plus 6 Grad am Niederrhein.