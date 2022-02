90 - Gerhard Richter wird heute 90 Jahre alt. Er gilt als einer der renommiertesten deutschen Künstler der Gegenwart. Richter wurde 1932 in Dresden geboren und wuchs in der Oberlausitz auf. 1951 begann er ein Studium an der Kunstakademie in Dresden. Als Meisterschüler an der Akademie übernahm er Staatsaufträge der DDR, bevor er 1961 kurz vor dem Mauerbau in den Westen flüchtete. Er setzte sein Studium an der Kunstakademie Düsseldorf fort, wo er von 1971 bis 1993 als Professor für Malerei tätig war. Seit 1983 lebt er in Köln. Seine Werke zählen auf dem Kunstmarkt zu den teuersten eines lebenden Künstlers.