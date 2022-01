Es trifft Boutiquen, Reisebüros und kleine Läden. Corona zwingt immer mehr Einzelhändler in die Knie, so heißt es. Doch der Onlinehandel war auch schon vorher eine ernste Bedrohung. 15 Prozent der Ladenflächen in den Innenstädten werden nach der Pandemie möglicherweise dauerhaft leer stehen. Die ZDF.reportage beschäftigt sich in "Wir schließen für immer - Einzelhändler in der Krise" mit den Sorgen und Nöten der Unternehmen in unseren Fußgängerzonen. (30 Minuten)