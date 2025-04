Update am Morgen: Wenn eine Niere zur Ware wird

Guten Morgen,

wenn die Warteliste für lebensrettende Spenderorgane in Deutschland nicht so lang wäre, würde es die folgende Geschichte womöglich gar nicht geben. Ist sie aber. Und so zahlen Deutsche auch sechsstellige Summen, um sich in Kenia eine neue Niere einsetzen zu lassen. Das haben gemeinsame Recherchen von ZDF frontal, dem "Spiegel" und der Deutschen Welle ergeben. Aber der Reihe nach:

Im Internet bietet eine Firma an, Organtransplantationen im Ausland zu vermitteln. Angeblich völlig legal. Denn Organspenden gegen Geld sind in Deutschland strengstens verboten. Die Menschen, die eine ihrer Nieren hergeben, wollten aber damit kein Geld verdienen, sondern handelten aus reiner Nächstenliebe. Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls das Unternehmen. Stimmt das?

Unsere Reporter haben einen jungen Mann in Kenia getroffen, der seine Narbe zeigt. Zweitausend Euro habe er für seine Niere bekommen, erzählt er. Er wollte sich damit eine Zukunft aufbauen, stattdessen habe er nun ständig Schmerzen. In Kenia gibt es viele solcher Geschichten - überhaupt kommen viele der Spender aus Staaten, in denen weite Teile der Bevölkerung sehr arm sind. Warum sollten sie in ihrem Leben eine Niere opfern, während das in einem vergleichsweise reichen Land wie Deutschland noch nicht einmal genügend Menschen nach dem Tode tun? Wo die Spendenbereitschaft sogar seit Jahren zurückgeht?

Wer hierzulande eine Niere benötigt, muss im Schnitt acht Jahre warten. Viele überleben das nicht. Auf der einen Seite dieser Geschichte steht also die Verzweiflung der Menschen, die auf das lebensrettende Organ warten, auf der anderen die Verzweiflung derer, die aus Armut eine Niere hergeben. Dazwischen ein Dunkelfeld von Geschäftemachern, die von der Verzweiflung auf beiden Seiten gleich doppelt profitieren. Mehr zur Recherche und der Reaktion aus Kenia heute Abend bei ZDF frontal.

Lage im Nahost-Konflikt

Hamas lehnt Forderung Israels ab: Die Hamas hat die laut eigenen Angaben von Israel erhobene Forderung nach einer Entwaffnung der islamistischen Miliz im Gazastreifen als Voraussetzung für eine Waffenruhe abgelehnt.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Ukrainische Drohnen greifen Kursk an: Die westrussische Stadt ist in der Nacht nach russischer Darstellung von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen worden. Es gebe mindestens ein Todesopfer und neun Verletzte, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf die örtlichen Militärbehörden.

Trump gibt erneut Selenskyj Schuld: Für den von Putin begonnen Krieg in der Ukraine sind laut Auffassung des US-Präsidenten "drei Menschen verantwortlich". Der Kremlchef, Vorgänger Joe Biden und Wolodymyr Selenskyj.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

SPD-Mitgliederabstimmung über Koalitionsvertrag: Um 8 Uhr beginnt die SPD-Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag mit der Union. 15 Tage haben die Mitglieder Zeit, ihre Stimme abzugeben. Zuvor hatten einige bereits bekanntgegeben, gegen den Koalitionsvertrag stimmen zu wollen - unter anderem führende Mitglieder der Jusos.

Neuauflage des Prozesses gegen Weinstein: Harvey Weinstein war 2020 in New York wegen Sexualdelikten zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde im April aufgehoben, der Prozess wird neu aufgerollt. Das Verfahren könnte sich über fünf Wochen erstrecken. Die Vorwürfe gegen Weinstein hatten die weltweite #MeToo-Bewegung mit ausgelöst. Der 73-Jährige wird persönlich vor Gericht erwartet.

Bericht über den Zustand des Klimas in Europa: Der Klimawandel trifft Europa besonders stark. Das zeigen Daten des neuen Copernicus-Klimaberichts für 2024. Demnach hat der Westen Europas eines seiner niederschlagreichsten Jahre seit 1950 hinter sich, während die Bedingungen im Osten des Kontinents trocken bis extrem trocken waren. Die starken Niederschläge im Westen gingen oft mit Überschwemmungen einher.

Insgesamt war 2024 in Europa das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Mehr Details zum Report des Erdbeobachtungsprogramms der EU, Copernicus, und der Weltorganisation für Meteorologie finden Sie hier

Champions League

Um 21 Uhr trifft Borussia Dortmund heute auf den FC Barcelona. Doch die Chancen für die Borussen sind nach dem 0:4 im Hinspiel minimal. Worauf es jetzt ankommt:

Zahlen des Tages

Mehr als 52.000 KZ-Häftlinge und rund 20.000 Kriegsgefangene starben in Bergen-Belsen. Am 15. April 1945 befreiten britische Truppen das Lager, das zu seinem Ende hin hoffnungslos überfüllt war. Krankheiten grassierten unter den Häftlingen und Leichenberge stapelten sich auf dem Gelände. Für Tausende Menschen kam auch nach der Ankunft der britischen Truppen die Rettung zu spät. Etwa 14.000 starben allein bis Juni 1945 noch an den Folgen ihrer Haft.

Patzer der Nacht

Eigentlich wollte US-Vizepräsident J.D. Vance einen frisch überreichten Football-Pokal gemeinsam mit Running Back TreVeyon Henderson in die Höhe halten - doch dann zerbrach er ihn versehentlich. Er selbst nahm die Situation später mit Humor. Sehen Sie hier die Szene im Video

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Das Wetter wird heute weitestgehend bewölkt, mancherorts zeigt sich die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad.

