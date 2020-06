Der Schott-Verlag ist seit Gründung 1770 in Familienbesitz, aber mit Filialen in New York, London, Tokio ein weltweiter Player, den eine Pandemie besonders hart trifft. Unser Kultur-Autor Claudio Armbruster hat im idyllischen Hauptsitz in Mainz gedreht, sozusagen der Zentralbank des globalen Klassik-Business. "Über elf Millionen Noten werden von hier aus in die Welt verkauft", sagt er. "Oder verliehen."