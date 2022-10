Update am Morgen : Kein Doppelwumms für Pakistan

Der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen ist qua Amt zuständig für das Leid in der ganzen Welt. Heute wird Julien Harneis in Genf an eine Katastrophe in Pakistan erinnern, die diesen Namen auf entsetzliche Weise verdient. Die flutartigen Monsunregen, die im Juni ein Drittel des Landes unter Wasser setzten und eine beispiellose Zerstörung anrichteten. Bis heute sind 33 Millionen Menschen betroffen, Hunderttausende obdachlos, Ernten vernichtet, an die sechs Millionen Menschen hungern. Ohne internationale Hilfe wird diese Zahl dramatisch steigen. Ende August hatten die Vereinten Nationen die notwendigen Hilfsgelder noch auf 160 Millionen Dollar veranschlagt. Erst gut die Hälfte davon ist zugesagt.