Das einzelne Virus ist so klein, dass alle Coronaviren der Welt zusammen in eine Cola-Dose passten. Leider kann sie niemand hineinstopfen und auf den Mond schießen. Doch andere Dosen können diese Brut stoppen: Impf-Dosen. Und es gab gerade noch einen Wendepunkt: Es sind inzwischen über 2,6 Millionen Menschen zweifach gegen Covid-19 geimpft in Deutschland, das sind mehr als es insgesamt im Pandemie-Jahr an Covid-Infektionen gab.