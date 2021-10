1992 in Ostdeutschland: In einem mecklenburg-vorpommerischen Städtchen finden zwei Kommissare die Leichen zweier Mädchen. Bei ihren Befragungen unter den Einheimischen müssen sie feststellen, dass hier in den vergangenen Jahren einige junge Frauen verschwanden, die sich angeblich in den Westen abgesetzt hatten. Der Spielfilm "Freies Land" ist eine Free-TV-Premiere ab 16 Jahren - heute um 22:15 Uhr erstmalig im TV oder anschließend in der Mediathek zwischen 22 Uhr und 6 Uhr abrufbar, ansonsten jederzeit mit Altersprüfung. (120 Minuten)