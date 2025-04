Update am Morgen:Ab heute: Abschiednehmen im Petersdom

Guten Morgen,

schlicht wollte es der Papst. Protz und Prunk waren nicht seine Sache. Nun liegt der verstorbene Papst Franziskus also in einem einfachen Holzsarg. Franziskus wollte für sich eine Bestattung "mit Würde, wie jeder Christ, aber nicht auf Kissen", wie er einmal sagte.

Gestern haben sich in der Kapelle der Residenz Santa Marta Angehörige des Vatikans verabschiedet. Heute nun wird der Leichnam in den Petersdom überführt. Um 9 Uhr beginnt die von Kardinälen angeführte Prozession. Sie führt über den Petersplatz, dem Ort also, an dem Papst Franziskus sich noch am Ostersonntag den Gläubigen zeigte. Heute wissen wir, es war sein letzter öffentlicher Auftritt.

Ab 11 Uhr - nach dem Wortgottesdienst unter Leitung des derzeit wichtigsten Mannes im Vatikan, dem Kardinalkämmerer Kevin Joseph Farrell - können die Menschen am offenen Sarg des Papstes Abschied nehmen. Und das bis Freitagabend 19 Uhr. Wie viele wohl kommen werden?

Ich erinnere mich gut an die Menschenmassen vor 20 Jahren, als Papst Johannes Paul II. gestorben war. Rund um den Petersplatz war kaum ein Durchkommen, die Trauernden warteten geduldig in kilometerlangen Schlangen. Papst Franziskus konnte zwar die Menschen begeistern, aber wie viel Anziehungskraft hat die katholische Kirche noch im Jahr 2025? Einer lässt sich das Kommen nicht nehmen: US-Präsident Donald Trump . Es ist seine erste Reise nach Europa seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus. Und natürlich muss er auch nicht anstehen. Zur Beisetzung von Franziskus am Samstag werden Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet.

Dass es Donald Trump schlicht mag, ist übrigens nicht bekannt. Doch zwischen Petersdom und der römischen Basilika Santa Maria Maggiore gibt es ja genügend goldenen Prunk. Möge bei dieser Gelegenheit auch Zeit zum Innehalten bleiben.

Über den Papst, seine Bedeutung und Rom in Trauer berichten wir natürlich heute auch im auslandsjournal.

Kommen Sie schlicht gut durch den Tag!

Antje Pieper, auslandsjournal-Moderatorin und stellvertretende Leiterin der ZDF-Politikredaktion

Was heute noch wichtig ist

Westliche Verbündete beraten über Frieden in der Ukraine: Außenminister und Sicherheitsberater mehrerer europäischer Verbündeter sowie der Ukraine wollen in London ihre Beratungen über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs fortsetzen. Medienberichten zufolge sollen auch US-Außenminister Marco Rubio sowie die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Keith Kellogg teilnehmen.

Frist für Wahleinspruch nach Bundestagswahl läuft ab: Zwei Monate nach der Bundestagswahl läuft die Frist zur Anfechtung des Ergebnisses ab. Am Nachmittag will das Zwei Monate nach der Bundestagswahl läuft die Frist zur Anfechtung des Ergebnisses ab. Am Nachmittag will das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) seinen angekündigten Einspruch beim Wahlprüfungsausschuss des Bundestags einreichen.

Korruptionsprozess gegen inhaftierten Staatsanwalt startet: Weil er Informationen aus Ermittlungsverfahren an Kokain-Händler weitergegeben haben soll, muss sich ein Staatsanwalt vor dem Landgericht Hannover verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen 14 Fälle von besonders schwerer Bestechlichkeit vor.

Zahl des Tages

Hohe Energiekosten und schwindender Bierabsatz haben im vergangenen Jahr zur Schließung von Dutzenden Brauereien in Deutschland geführt. Die Zahl sank um 3,4 Prozent auf 1.459 Betriebe, wie das Statistische Bundesamt zum Tag des Bieres heute berichtet. Das waren 52 Brauereien weniger als ein Jahr zuvor.

Aus dem Sport

Dieter Kürten feiert heute seinen 90. Geburtstag. Das aktuelle sportstudio wurde wesentlich durch ihn zur Kultsendung und er zu "Mr. Sportstudio".

Gesagt

Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste. „ Heinrich Heine, Schriftsteller





Welttag des Buches: Heute ist Welttag des Buches. Verschiedene Aktionen anlässlich des Tages sollen Lust am Lesen und Freude an Geschichten wecken.Welttag des Buches: Die neue Lust am gedruckten Wort

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch ist der Himmel wechselnd bewölkt. Am Nachmittag kommen vor allem im Westen und an den Alpen Schauer und Gewitter auf. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 14 und 22 Grad.

