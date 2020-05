In den USA brodelt es. Nach dem Tod des Schwarzen Amerikaners George Floyd in Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz werden die Proteste immer heftiger. Donald Trump kündigte per Twitter den Einsatz der Nationalen Garde an, um die Ausschreitungen zu beenden. "Trump befeuert die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft", so ZDF-Korrespondentin Ines Trams. Den entsprechenden Tweet des US-Präsidenten stufte der Kurznachrichtendienst als gewaltverherrlichend ein. Damit geht auch der Streit zwischen Trump und Twitter in die nächste Runde.