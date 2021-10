Das sind die Zahlen, die auf dem Deutschen Pflegetag genannt werden, der heute enden wird. Was gestern in Berlin begann, ist das größte Treffen in Deutschland zu diesem Thema, das direkt von Vertretern der Pflege für Pflegefachpersonen organisiert wird. Und die haben derzeit einen solchen Druck in ihrem Job, das etliche schon in den Streik gingen. Was den Mangel noch dazu vergrößert hat.